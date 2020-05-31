Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
53 yaşındaki Mike Tyson'a dövüş teklifi yağıyor
Son Dakika
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı

Jandarma sireninden korkan Elif’e büyük sürpriz

MANYAS İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ SİREN SESİNDEN KORKAN MİNİK ELİF'İN SİREN KORKUSUNU ATMASI VE DOĞUM GÜNÜNÜ PASTA İLE KUTLAYIP, JANDARMA ARACINDA SİREN ÇALDIRARAK GEZDİRDİLER

Jandarma sireninden korkan Elif’e büyük sürpriz

MANYAS İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ SİREN SESİNDEN KORKAN MİNİK ELİF'İN SİREN KORKUSUNU ATMASI VE DOĞUM GÜNÜNÜ PASTA İLE KUTLAYIP, JANDARMA ARACINDA SİREN ÇALDIRARAK GEZDİRDİLER

31 Mayıs 2020 Pazar 15:41
2 Okunma
Jandarma sireninden korkan Elif’e büyük sürpriz

Balıkesir’de jandarma ekipleri siren sesinden korkan minik Elif’in siren korkusunu atması için önce doğum gününü pasta ile kutladı ardından da jandarma aracında siren çaldırarak gezdirdiler.

Manyas ilçesinin de dede ve babaannesiyle birlikte yaşayan Elif Yaren jandarma aracının sirenin sesinden korkarak evinin bahçesinde bulunan sedirin altına saklandı.

Küçük kızın korktuğunu anlayan jandarma ekibi aracı durdurup, Yaren’in dedesi emekli polis memuru Fahri Özmen’in kapısını çaldı. Dede Özmen, torununun siren seslerine karşı korkusu olduğunu söyleyerek, Yaren’in bugün onun doğum günü onu kutlayacaktık. Jandarma ekibi bir pasta alıp Elif Yaren’in oturduğu eve gelerek birlikte onun yaş gününü kutladılar ve onunla birlikte uzun süre sohbet ederek ve oyunlar oynadılar. Daha sonra Elif Yaren’in siren korkusunu yenmesi için jandarma aracına bindirerek mahalle içinde gezdirdiler ve sireni ona çaldırdılar. Mutluluğu her halinden belli olan Elif Yaren artık siren sesinden korkmayacağını ve jandarma abilerini çok sevdiğini söyledi.

Yaren’in dedesi Fahri Özmen ise "Torunum Yaren anne ve babası İstanbul’da çalışıyor, kreşe gidiyordu, malum kovid-19 nedeniyle kreşler kapanınca buraya yanımıza getirdik. Jandarma aracı bizim caddeden geçerken, siren çalınca torunum bahçe içinde oynarken koşarak içeriye girdi ve sedirin altına saklandı. Devriye gezen jandarma ekibi Elif Yaren’in bahçeden eve kaçtığını görünce kapımızı çaldı, bende Yaren’in siren sesinden çok korktuğunu söyledim, onlarda üzüldüler, bugün onun doğum günü dedim. Jandarma ekipleri gittikten bir süre sonra kapımızı yine çaldılar, beraberlerinde getirdikleri pastayla Elif Yaren’in yaş gününü birlikte kutladılar. Sağolsunlar torunum ile uzun süre de vakit geçirdiler, onu araçlarına alarak gezdirerek, siren sesi korkusunu yenmesini sağladılar. Yaren çok ama çok mutlu oldu, bir ara gözleri doldu. Kendilerine torunum adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYi Parti’de istifa
İYi Parti’de istifa
On Yedi Eylül Üniversitesi’nden salgın sürecinde öğrencilere jest
On Yedi Eylül Üniversitesi’nden salgın sürecinde öğrencilere jest
Burhaniye’de son yağışlar zeytine ilaç oldu
Burhaniye’de son yağışlar zeytine ilaç oldu
Kepsut’ta işyerleri açılışa hazır
Kepsut’ta işyerleri açılışa hazır
Sındırgı’da işletmeler 1 Hazirana hazır
Sındırgı’da işletmeler 1 Hazirana hazır
Balıkesir Büyükşehir yeni sürece hazır
Balıkesir Büyükşehir yeni sürece hazır
Yücel Efe’ye top ve forma hediyesi
Yücel Efe’ye top ve forma hediyesi
Eski vali konağı BENGİ Ortaokulu oldu
Eski vali konağı BENGİ Ortaokulu oldu
Narkotik köpeği Baht’tan bingo
Narkotik köpeği Baht’tan bingo
Balıkesir’de jandarmadan kenevir operasyonu
Balıkesir’de jandarmadan kenevir operasyonu
Edremit’te Işık Yolu’na 2 km’lik yürüyüş ve bisiklet yolu
Edremit’te Işık Yolu’na 2 km’lik yürüyüş ve bisiklet yolu
Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar
Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar
Eko ve Baht’dan uyuşturucuya geçit yok
Eko ve Baht’dan uyuşturucuya geçit yok
Burhaniye’de sezon hazırlığına başlandı
Burhaniye’de sezon hazırlığına başlandı
BAÜN’lü Akademisyenin Projesi ile 8 Yeni Bitki Türü Keşfedildi
BAÜN’lü Akademisyenin Projesi ile 8 Yeni Bitki Türü Keşfedildi
Büyükşehir’den arıcılığa destek
Büyükşehir’den arıcılığa destek
Bandırma’da en ıssız bayram
Bandırma’da en ıssız bayram
Müzisyenler düğünleri dört gözle bekliyor
Müzisyenler düğünleri dört gözle bekliyor
Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği
Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği
Büyükşehir’de ‘sosyal mesafeli’ bayramlaşma
Büyükşehir’de ‘sosyal mesafeli’ bayramlaşma

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim