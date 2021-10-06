Jandarma 23 kilo esrar ele geçirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda 23 kilo kubar esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Sındırgı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametine baskın yaptı. Aramalarda 23 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.