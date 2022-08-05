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İzmaritsiz Ayvalık
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ve TEMA Vakfı Ayvalık ilçe sorumluluğunda, “İzmaritsiz Ayvalık” teması altında karikatür yarışması düzenlendi.
BALIKESİR 05.08.2022, 11:20
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ve TEMA Vakfı Ayvalık ilçe sorumluluğunda, “İzmaritsiz Ayvalık” teması altında karikatür yarışması düzenlendi.
Yarışmanın uluslararası, ulusal amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açık olduğunu ifade eden Başkan Ergin, gönül veren herkesin yarışmaya katılabileceğini belirtti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sigara izmaritlerini küllüklere, çöp kutularına değil sokağa, denizlere, sahile, kumsala, ormana atarak; doğal yaşamı tehlikeye atanları karikatürün evrensel diliyle uyarmak ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yarışma ile ilgili bilgiler Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Ayvalık Belediyesi’nden alınabilecek.