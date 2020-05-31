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İYi Parti’de istifa

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ BASRİ ERSAN KIRBAŞ, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

İYi Parti’de istifa

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ BASRİ ERSAN KIRBAŞ, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:52
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İYi Parti’de istifa

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İYİ Parti Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bandırma’da yerel seçimlerde İYİ Parti’den Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen Basri Ersan Kırbaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kırbaş yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemlerde parti içinde yaşanan ve planlı olarak şahsıma yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırma ve ötekileştirme çalışmaları İYİ Parti eski Milletvekili İsmail Ok’un istifasının ardından yapmış olduğum açıklamanın ardından iyiden iyiye artmıştır. Her fırsatta parti içi demokrasiyi içine sindirmiş bir yönetim olmakla övünen ilçe teşkilatımız, aynı fikir ve düşünceleri kabul etmememiz nedeniyle 8 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongresinin ardından oluşturulan yönetim kurulu tarafından bizleri tamamen yok saymaya başladı. Kongre sonrasında yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak amacı ile istemiş olduğumuz randevuya çeşitli bahaneler ile geri dönüş bile yapılmadı. Ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi sürecinde ilçe teşkilatımızın hiçbir şekilde halkımızın ihtiyaçları için bir şeyler yapmamış olmasına rağmen çok yoğun ve hassas bir ortamda partimi yıpratmamak ve yaşanan sorunların diyalog ile çözülebileceği inancı ile il yönetimi ile sürekli irtibat halinde kalarak süreci izlemeye devam ettim" dedi.

Belediye Meclis Üyeliği görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Kırbaş, "Yaşanan olayların sonunda ilçe yönetiminin tavırları ve baskıları sonucu artık birlikte çalışma ortamının kalmadığını göstermektedir. Gelinen bu noktada şahsım adına istifa etmekten başka bir seçenek bırakılmamıştır. İlk günden itibarenGenel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in önderliğinde büyük bir özveri ile yapmış olduğum çalışmalara ilçe teşkilatının amacından şaşmış yönetimi ile devam edemeyeceğimi, bundan sonraki süreçte Bandırmamıza hizmet etmem, kendilerini Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil etmem için oy veren vatandaşlarımızın haklarını BAĞIMSIZ olarak savunmaya devam edeceğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kırbaş’ın istifasının ardından İYİ Parti’nin Bandırma Belediye Meclisindeki sandalye sayısı üçe düştü.

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