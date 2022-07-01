İvrindili kadınlar festivalde ürünlerini tanıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce "Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik" temasıyla Burhaniye ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen "Balıkesir Aromaterapi Festivali" devam ederken, pek çok üretici de ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. İvrindi ilçesindeki Gökçeyazı Kadın Kooperatifi de yaklaşık 45 çeşit ürünü ile festivalde yerini aldı.

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi’nde 2010 yılında kurulan kooperatif kadınların geçim kaynağı oldu. Mahalle sakini kadınlar tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri kooperatif çatısı altında satışa hazırlayarak Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. İvrindili kadınlar Balıkesir Aromaterapi Festivali’ni de fırsata çevirdi. Kadınların ürünleri yoğun ilgi gördü. 2010 yılında kurulan Tarım ve Hayvancılık Kooperatifinin 2019 yılında kadın kooperatifi haline geldiğini anlatan Gökçeyazı Kadın Kooperatifi Başkanı Şenol Uzan, “Kooperatifimizin 106 üyesi bulunaktadır. Makarnadan, tarhanaya ve aromatik bitkilere kadar değişik ürünlerimiz var. Ürünlerimizi tanıtmak için değişik etkinliklere katılıyoruz. Ürünlerimizi çok geniş bir alana pazarlıyoruz. Bu gün de Aromaterapi Festivalinde stant açtık. Festival bizim ürünlerimizin tanıtımına bir vesile oldu. Tamamen organik olan ürünlerimiz beğenildi. Kooperatifimiz sayesinde çok sayıda kadınımız iş ve ekmek sahibi oldu” dedi.