İvrindi’de uzaktan eğitime uydu net desteği

İvrindi İkizce mahallesinde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocukların yaşadıkları internet bağlantı sorunu Büyükşehir Belediyesi ve İvrindi Belediyesi işbirliği ile çözüldü.

Kısa süre önce İlçesine bağlı İkizce mahallesinde yaşayan öğrencilerin yaşadığı internet çekmemesi nedeniyle uzaktan eğitime bağlanmakta yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalamayan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin ile iletişime geçerek uygulanabilecek çözüm için fikir alışverişinde bulundu.

İvrindi’ye bağlı İkizce kırsal mahallesinde yaşanan internet bağlantı sorunu İvrindi Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile mahalleye uydu net bağlantısı sağlanması ile çözüme kavuştu.

Başkan Cengiz test etti onayladı

Yürütülen çalışma neticesinde uydu net bağlantısının aktif hale getirilmesi sonrası mahalle Muhtarı Harun Yıldız ile görüntülü görüşme gerçekleştiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz görüntünün yeterli düzeyde kaliteye sahip olması nedeniyle mahalle mahalle halkı adına mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kırsal mahallesi çok olan bir ilçe olmamız nedeniyle farklı noktalarda aynı sorunun yaşandığını dile getiren Başkan Cengiz “ Bizlere bu yönde çok talepler geliyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime bağlantı sorunu yaşayan bölgelerimiz var. Bunların hepsini çözüme kavuşturacağız inşallah. İkizce mahallemizde yaşanan sorunu Balıkesir Büyükşehir Beledisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekipleri ve Belediyemizin ortak yürüttüğü çalışma ile uydu net bağlantısı yaparak giderdik. Bu konuda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin’e ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum” dedi.