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İvrindi’de uyuşturucu ve silah operasyonu

İVRİNDİ'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU

BALIKESİR 29.10.2020, 09:28
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İvrindi’de uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Yakalanan H.Ç. gözaltına alınarak, hakkında yasal işleme başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; İvrindi ilçesi Korucu mahallesinde ikamet eden H.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi üzerine Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla H.Ç. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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