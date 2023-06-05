İvrindi’de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor

Önemli projelere imza atan İvrindi’nin başarılı belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yerel seçim öncesi açıkladığı 67 projenin 56’sını hayata geçirdi.

2019 yerel seçimlerinde sözünü verdiği 67 projenin 56’sını hayata geçiren Başkan Cengiz “millet kütüphanesi” projesi sözünü tutarak ilçenin önemli eksiklerinden birini daha tamamladı. Sözünü verdiği bir projeyi daha hayata geçirmekten mutlu olduğunu ifade eden başarılı Başkan Yusuf Cengiz “ Öğrencilerimiz bizim baş tacımız. Onların başarılı olabilmelerine yönelik her türlü çalışmayı yürütmeye öncülük etmekten mutluluk duyuyorum. Yıllarca eğitimin her alanında çalışmış bir birey olarak başarılı olmanın önce azim ve kararlılık akabinde ise elverişli ders çalışma ortamına sahip olmaktan geçeceğine inananlardanım. Bizler gördük ki ilçede başarıya aç öğrencilerimiz çok fazla. Elverişli ortamda ders çalışmalarını sağlamak, aradıkları kitapları kendileri ile buluşturmak için bir millet kütüphanesi kazandırma projesini hayata geçirmek istedik. Şükür ki önceki günlerde sözünü verdiğimiz projemizi nihayete erdirdik ve kapılarını öğrencilerimize açtık. Kütüphane içinde yapılması gereken Ufak telek rötuşlar mevcut ama öğrencilerimizin ders çalışmasına engel değil. O eksiklerimizi de en kısa sürede tamamlayıp tam donanımlı şekilde hazır hale getireceğiz inşallah. “

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapıldı

Öğrenciler başta olmak üzere ilçedeki kitapsever vatandaşları daha fazla kitapla buluşturmak, okumaya teşvik etmek için İvrindi Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile yaklaşık 20 bin kitabın ve onlarca yayınevinin okurlarla buluşacağını söyleyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Geçen hafta itibari ile kütüphane kapılarımızı öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşımıza açmıştık. Sınav zamanı yaklaştığından özellikle ders çalışmaya gelen öğrenci sayımız fazla. Bu ilgiden memnunuz. Hayata geçirdiğimiz projenin amacına ulaştığını görünce mutlu oluyoruz. Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün de destekleri ile yaklaşık 20bini aşkın kitabımız raflarda yerini alacak. Okurlarımız dilerlerse kütüphanemizde okuyabilecek, dilerlerse emanet olarak teslim alıp dilediği yerde okuyup kitabı başkalarının da faydalanması için geri bırakabilecek. Projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun”

Toplu açılış töreni düzenlenecek

İvrindi’de sözünü verdiği ve tamamlanma aşamasında olan kemik projeler için açılış töreni düzenleneceğini ifade eden Cengiz “ Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile ilçemize kazandırdığımız ve son rötuşları gerçekleştirdiğimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Büyükşehir Belediyesi destekleri ile inşaatını tamamladığımız İvrindi Belediyesi Otelimizi ve Belediyemizce yapımını üstlendiğimiz İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi başta olmak üzere bir çok projemizi önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz toplu açılış programı ile hayata geçireceğiz. Bununla birlikte gençlerimize bir müjde daha vermek istiyorum. Sözünü verdiğimiz Gençlik Merkezi projemizin de temel kazısını gerçekleştirerek inşaatımızın startını verdik. Bu projemizi de ivedilikle tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.”