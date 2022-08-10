İvrindi’de kırsal mahalle yolları asfaltlanıyor

İvrindi geneli kırsal mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile asfalta kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar ile bu sene içerisinde İlçede toplamda 33,6 km kırsal mahalle yolu asfalta kavuşacak.

Başkan Cengiz “Çalışmaları yerinde inceliyoruz”

Yürütülen çalışmalar hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun ettiğini sile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel projeler imza atıyoruz. Her alanda desteklerini hissediyoruz. Bu yıl gerçekleştirilen 33,6 km’lik sathi kaplama 2021 yılının planıydı. Altyapısı geçen yıldan hazırlanan güzergahları bu yıl sathi kaplama ile asfalta dönüştürmek nasip oldu. Çalışmaların devam ettiği alanda İlçe Başkanımız Muharrem Akçal ile birlikte inceleme gerçekleştirdik. Çalışan personel arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Sohbet etme imkanı bulup, baklava ikramında bulunduk. Toplamda 18 mahallemizi birbirine bağlayan yolların ulaşım sorununu nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uğurda emek veren tüm çalışanlara canı gönülden teşekkür ediyorum.

Ulaşım ağının genişlemesi, konforun sağlanması ve vatandaşlarımızdan memnuniyetlerini duymak en büyük moral ve enerji kaynağımız. Tüm hemşehrilerimizin memnuniyeti için yoğun çalışmalarımızı mesai kavramı gözetmeksizin sürdüreceğiz”

33.6 KM’lik güzergah tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin maşallahı var diyen Başkan Cengiz “ Ekipler, çok sıkı ve yoğun tempo ile çalışıyorlar. Kısa süre içerisinde neredeyse planladığınız tüm güzergahlarda çalışmaları tamamladılar diyebiliriz.

Osmanköy - Hacı Mahmutluar- Ilıcakpınar - Sarıpınar (16.5 km), Sarıpınar - Kalitliçukur (1.4 km), Pelitören - Kışla, Pelitören - Yayla (4.5 km), Sarıpınar - Susuzyayla (4,5 km), Çukuroba - Gözlüçayır - B.Fındık (4.2 km) Küçük Yenice - Gözlüçayır (2.5 km)

Toplamda 33,6 km’lik etap neredeyse bitti. Bu güzergahlar haricinde Korucu-Büyükyenice ana yolundan Döşeme mahallemize uzanan yolun da sathi kaplama işlemi kısa süre içerisinde tamamlanacak. Maksimum bir hafta içerisinde ilçe kırsalında belirlenen planda tamamlanmamış yol kalmayacak. İlerleyen süreçte de ihtiyaç duyulan, yapılması planlanan kırsal mahallelerimizin ulaşım sorunlarını çözmek ve konforunu arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İlçede her alanda etkin çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Fen İşlerinden, altyapıya, sosyal tesisten etkinliklere kadar birçok alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi bizim gibi küçük ilçelerin kendi bütçeleri ile yapabileceği işler değil. İlçemizde yürüttüğümüz hizmet ağının genişlemesine yönelik çalışmalarda Büyükşehir Belediyemizin desteklerini hissedebiliyoruz" dedi.