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İvrindi’de kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 2 zanlının evlerinde ve eklentilerinde 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

BALIKESİR 12.05.2021, 10:59
İvrindi’de kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 2 zanlının evlerinde ve eklentilerinde 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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