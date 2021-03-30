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İvrindi’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 6 kişiyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

BALIKESİR 30.03.2021, 13:04
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İvrindi’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 6 kişiyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde M.E.M., A.E., O.İ., M.A., H.T. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alınması üzerine kazı yapacakları bölgede yapılan kontroller neticesinde şüpheliler suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler ile birlikte 2 adet dedektör ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup 6 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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