İvrindi’de halı saha inşaatları tamamlanıyor

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde belediye katkıları kazandırılan halı saha tesislerinin sayısı 22’ye yükseliyor. Osmanlar, Kayapa, Geçmiş ve Kuşdere mahallelerine inşa edilecek yeni halı sahalar yılsonuna kadar yetişecek.

"2019 yılından bu yana ilçe genelinde tesisleşme anlamında önemli adımlar attık" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Gerek spor toto destekleri gerekse İvrindi Belediyesi imkanları ile merkezden kırsala önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Spor toto destekleri ile ilçemize kazandıracağımız Yarı Olimpik Yüzme havuzu inşaatında sona geldik. Yine spor toto destekleri ile okullar bölgesi kampus alanına 2 adet halı saha, 1 adet voleybol sahası, 1 adet basketbol sahası ve tenis kortu kazandırdık. İvrindi Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana ilçe genelinde toplam 18 halı saha inşaatı gerçekleştirdik. Toplamda halı saha sayımız ilçe genelinde 22’ye ulaşmış durumda. İnşaatı tamamlanan ve faaliyete geçen halı sahalarımızdan toplamda 40 mahallemiz faydalanıyor. Bu sayıyı artırmak ve her mahallemizin bu sosyal tesis alanlarından faydalanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Her alanda hizmet eden belediye olduklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Merkezden kırsala hummalı çalışmalar içerisindeyiz. Her yaş kategorisini düşünerek çalışıyoruz. Merkezde özellikle 2 yıl içerisinde gözle görülür çalışmalar tamamladık. Altyapı, kanalizasyon, içmesuyu, yağmur tahliye hattı, fiber internet altyapısı gibi çalışmaları tamamladık. Bununla birlikte ilçemizde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarına araç envanter ve personel desteği sağlıyoruz. İnşallah 20 gün gibi süre zarfında ilçemizde doğalgaz bağlantısı olmayan ev kalmayacak diyebiliriz. İlçemizin refaha kavuşması, yaşam standartının yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Merkezden kırsala hizmet ulaşmayan yer kalmayacak. İvrindi Belediyesi’nin hizmet ağı her hane ve her vatandaşa ulaşacak. Hizmet süremizde 3. Yılımızı doldurmaya yaklaştığımız bu süreçte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyen Başkan Cengiz “ İvrindi kabuğunu kırma yolunda geçtiğimiz 3 senede önemli adımlar attı. Gözle görülür ve hissedilir yatırımlar aldı. Modern şehircilikten, spor kentine ve birçok alanda adından söz ettirir hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı manifestosu açıklanırken, 2023 yılı için İvrindi yılı olacağını belirtmek istiyorum. 2023 yılında İvrindi, sanayileşme anlamında büyük ve öneli yatırımlara ev sahipliği yapacak bunun müjdesini şimdiden vermek istiyorum” ifadelerini kullandı