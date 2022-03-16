banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

İvrindi’de gençlere yatırım sürüyor

İvrindi’nin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalışan Başkan Cengiz gençleri önemli bir yatırımla daha buluşturuyor

BALIKESİR 16.03.2022, 16:24
İvrindi’de gençlere yatırım sürüyor

İvrindi’nin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalışan Başkan Cengiz gençleri önemli bir yatırımla daha buluşturuyor

İvrindi genelinde genç ve çocuklar için halı sahalar, oyun grupları, genç odaları inşaatı gerçekleştiren, spor okulları açan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçe merkezine başlattığı yarı olimpik yüzme havuzu ve millet kütüphanesi inşaatından sonra Gençlik Merkezi’nin ilçeye kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Gençlerimiz için çalışmaya devam

Önümüzdeki yıllarda ilçemizde başlattığımız projelerin tamamlanmasının akabinde çehresi değişecek, halkımız yepyeni İvrindi’yi görecek diyen Başkan Cengiz “ Bizler güzel ilçemiz için mesai kavramı gözetmeden 7/24 aktif çalışıyoruz. Seçim çalışmalarında açıkladığımız 65 projemizin 40 tanesini tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile önceki aylarda Balıkesir programında bir araya gelmiştik. Gençlere yönelik projelerimizi, yürüttüğümüz çalışmaları ve ilçede duyduğumuz eksikliklerimizi kendilerine ilettik. Gençlerimiz için en önemli eksik ve yapılmasını en çok istediğimiz 3 projemiz vardı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi. Bu 3 projemizi de hayata geçiriyoruz. Daha önceki süreçte protokol imzaladığımız ve inşaatına yaklaşık 3 ay önce başladığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 2 milyon liralık ek ödenek protokolü ve bununla birlikte ilçemize kazandırmak için yoğun çaba harcadığımız Gençlik Merkezi’nin protokolünü imzaladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile hak ettiği hizmetlere kavuşuyor diyebiliriz. Bunların yanında Belediyemizce inşaatını başlattığımız ve kısa süre sonra hizmete açmayı düşündüğümüz İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi projemizi de ilçemiz gençlerinin hizmetine sunacağız. Kısacası geleceğimizin teminatı gençlerimiz için durmadan, yılmadan, mesai kavramı gözetmeden yoğun gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Milletvekili Mustafa Canbey’e teşekkür ediyorum

“İvrindi için canla başla mücadele ederken hemşehrimiz Mustafa Canbey’in katkıları da çok fazla. Her Ankara temasımızda yanımızda oluyor kendileri. Neredeyse her projede kendileri ile fikir alışverişi yapıp desteklerini talep ediyoruz. Bizleri kırmayan, ilçemiz için bizimle birlikte koşturan ve her zaman arkamızda duran Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey’e teşekkür ediyorum. Ayrıca Ak Parti İlçe Başkanımız Muharrem Akçal’a teşekkür etmek istiyorum. İlçemizin her sorununu birlikte istişare ediyor, çözüm aşamalarını sürekli görüşüyoruz. Koordineli çalışmalarımız ile ilçemiz hak ettiği hizmetleri almaya devam edecek.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19