İvrindi’de bir proje daha nihayete eriyor

İvrindi’nin eğitimci Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, seçim sürecinde sözünü verdiği projelerin birini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İvrindi’de eksikliği ciddi anlamda hissedilen ve öğrencilere modern ders çalışma imkanı sağlayacak İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi’nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. 170 m2 kapalı alana inşa edilen kütüphane 30 kişilik oturma kapasitesine, 10 adet bilgisayara sahip olacak ve 15 bin kitabı içinde barındıracak.

Gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz

Gelişen, değişen ve modern bir İvrindi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Sözünü verdiğimiz hizmetlerden birini ilçemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılında Belediyemizin kısıtlı imkanları ile yapımına başladığımız İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi inşaatında sona geldik. Her aşamasını dikkatle takip edip, özenle çalıştık. Gençlerimizin bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırabilmesi için modern mimarisinden faydalanabilecekleri konforlu alan oluşturma gayretinde olduk. Kütüphanemizdeki sıcak ortamı oluşturmak ve korumak için yerden ısıtma yöntemi kullandık. Isıtma ve soğutma sistemini salon tipi Split klima ile destekledik. Çalışma ortamında olması gereken sessizliği sağlamak için de dış cephede ısıcam ve montalama sistemi kullanarak sağladık. Teknik özellikleri ile ilçemize yakışır modern bir tesis kazandırdık diyebiliriz.

Kısacası gençlerimiz için gece gündüz çalıştık. Geleceğimizin teminatı gençlerimize hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah daha nice hizmetleri ilçemize kazandırmak için durmadan çalışacağız.

İl Kültür Müdürlüğü ile protokol düzenlendi

Hizmete alınan Millet Kütüphanesi için İvrindi Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğü arasında protokol imzaladıklarını söylenen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Kütüphanemiz 170 m2 kapalı alana sahip olacak. Yaklaşık olarak 30 hemşehrimiz aynı anda ders kitap okuyup ders çalışabilecek. Bununla birlikte yaptığımız protokol ile birlikte Kütüphanemizde 15 bin kitap ve modern teknolojilerle donatılacak sınırsız interneti bulunan 10 adet bilgisayar da yer alacak. Bununla birlikte kütüphanemizde ders çalışma alanı dışında oturma ve dinlenme alanı da bulunacak. Kitaplarımız en kısa sürede raflarda yerini alacak ve kütüphanemiz açılışa hazır hale gelecek. Kütüphanemizde Belediyemizden ve İl Kültür Müdürlüğümüzden 2 adet personel görevlendireceğiz. Büyük özen ve emekle hazırlayarak sona geldiğimiz İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Kısa süre sonra ilçemizde hizmet verecek tesisimizin açılışı için heyecanla bekliyoruz" dedi.