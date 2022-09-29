İvrindi’de ahilik kültürü yaşatılacak

Esnaflardan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in çalışmalarına tam not.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamında İvrindi’de ilk defa program düzenlenmesine öncülük eden Başkan Cengiz sanayi esnafı başta olmak üzere yıllarca esnaflık yapan emektar ustalardan ve tüm ilçe esnaflarından tam not aldı.

Esnaf ve vatandaşlar programdan duyduğu memnuniyeti “Emek veren kişileri unutmamak, gece gündüz demeden evine ekmek götürmek için çalışan kişilere değer verilmesi sebebiyle mutlu olduk” diye dile getirirken Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şener Zorlu’ya program sebebiyle teşekkür etti.

İvrindi’de geleneği sürdüreceğiz

Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesine dayandığını ifade eden Başkan Cengiz “Ahilik kültürü bizim geçmişimizde önemli bir yere sahip. 800 yıllık bir geçmişi var. Türklerin Anadolu topraklarını yurt edindiği tarihten itibaren süregelen bir gelenek ahilik. Yiğitlikten çıraklığa, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, ustalıktan da ahiliğe geçiş evreleri var. Günümüzde de bu geleneği esnaf odası başkanlıklarımız ve esnaflarımız devam ettiriyor. Çok güzel, değerli ve anlamlı bir gelenek. Atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğiniz mesleklere, hayatımızı idame ettirdiğimiz mesleklere sahip çıkma o meslekleri bizlere öğreten kıymetli büyüklerimize aidiyet duygusu ile sarılma arzusu ile ahilik kültürünü yaşatma gayretindeyiz.

İlki gerçekleştiriyoruz

Ahilik Kültürü Haftası Etkinliklerinde ilçede ilk defa bir program gerçekleştiriyoruz diyen Başkan Cengiz “ Ahilik haftası etkinliklerini bu seneden başlayarak artık her sene gerçekleştirme gayretinde olacağız. Ahilik haftası olarak genelde İllerde kutlansa da ilçelerde de programlar da tertip ediliyor. Biz de ahilik kültürünü yaşatma çabamızla bugün ilki gerçekleştirdik. Normalde 16-22 Eylül arası Ahilik Haftası olarak kutlanıyor fakat geçen hafta program yoğunluğu sebebiyle bu hafta gerçekleştirmek zorunda kaldık.

Sanayi esnafımızla iç içe bir program tertip edelim istedik ama hava şartları da ne yazık ki eş vermedi. Tüm bunlara rağmen ilçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz program güzel birlikteliklere vesile oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaflığın belli kuralları var

Yazılı olmasa da esnafların dayanışma ruhunu artıracak belli kuralları olduğunun altını çizen Cengiz “Ahlak, doğruluk ve dürüstlük, yalan söylememe, eli açık olma, hesap verebilir olma, toplumsal birlikteliği devam ettirebilir çabası içerisinde olma ve en güzeli de işini en iyi şekilde yapıp teslim etme gibi kendi içinde kuralları var. Bu kuralları yerine getirdiğin zaman ilerde anılabilecek, örnek ile gösterilebilecek bir ahi olma yolunda ilerlemiş oluyorsun. İlçe olarak çok güçlü bir esnaf ağımız var. Sanayi esnafı, ilçe merkezi esnaflarımız ve köylerde çeşitli mesleklerle iştigal eden esnaflarımız ile çok güçlü bir esnaf profiline sahibiz. Bu güçlü esnaf kitlemiz ile ortak hareket ettiğimizde ilçemizde güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni sanayi sitesi projemiz ilçemize hareket katacak

Seçim sürecinden bu yana ilçeye yeni sanayi sitesi kurulması ile alakalı çok yoğun çalışıyoruz diyen Başkan Cengiz “ İvrindi için nefes olacak, yeni fabrikaların kurulup iş sahalarının yaratılacağı yeni sanayi sitesi projemizde oldukça güzel yol kat ettik. Kurtuluş mahallesi sınırlarında mera vasfında bulunan arazisi ilk olarak milli emlak arazisi olarak devri gerçekleşti. Akabinde ise yapı rezerv alanı olarak tescillenerek Belediyemize devredildi.

Bu sanayi sitesi alanında 6 ile 17 dönüm arası değişen 7 adet sanayi fabrikası arsamız, ayrıca 120 ile 150 adet küçük sanayi dükkanları alanımız oluşturuldu. Bu projeyi sonuçlandırmak bizlere nasip oldu. 2008 yılında ilk girişim olmuş ama mera vasfından çıkarılarak devamı gelecek adımlar atılamamış. Biz neredeyse bu proje üstünde tabiri caizse güreştik, olması için gece gündüz çalıştık. Bu zamana kadar projenin hayata geçmesi için gayret gösteren, emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek ilçenin çehresini değiştirecek projenin de müjdesini vermiş oldu.

İvrindi Belediyesi tarafından ilçe sanayisine kazandırılan mescid ve lavabolar hizmete açıldı.