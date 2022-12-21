İvrindi sanayi anlamında adından söz ettirecek

Başkanı olduğu İvrindi’ye bu zamana kadar ciddi yatırımlar kazandıran Yusuf Cengiz “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanı kazandırma mücadelemiz nihayete erdi" dedi.

İstihdama katkı sağlayacak 7 büyük fabrikayı kapsayan orta ölçekli sanayi alanı ile küçük sanayi dükkanlarının da içinde bulunduğu küçük ölçekli sanayi alanını değerlendirdiği toplantıda, Başkan İvrindi Küçük Sanayi esnafı ile bir araya gelen Başkan Cengiz, proje detaylarını adım adım anlatarak ilçenin ciddi kazanımları olacağının müjdesini verdi.

Ortak akılla hareket edeceğiz

Hayata geçecek bu projede oluşan ve oluşması muhtemel çatlak sesleri minimize edeceklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Bu projemiz özellikle ilçemiz vatandaşlarını rahatlatacak bir proje. Projemiz ile ilçe esnafımızın daha da kazanç elde etmesini hedefliyoruz. Tam sayı belli olmamakla birlikte metrekareleri farklılık gösteren 120 ile 150 dükkan aralığında küçük sanayi dükkanları kazandıracağız. Bu alanda kesin bir tabirle şöyle yapacağız demiyoruz. Önümüzde plan yapacağımız, planlarımızı karara dönüştüreceğimiz zaman dilimimiz var. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın bize fikir sunmalarını istiyoruz. İlçemizde faal olan sanayi esnafımızı ve kirada durarak mesleğini ifa eden vatandaşlarımızı mağdur etmeme gayretindeyiz. Hedefimiz ilçe merkezinde bulunan küçük sanayi esnafımızın oraya taşınması ve küçük sanayi sitesi alanına vatandaşlarımızın ailesi ile vakit geçirebileceği park ve yeşil alan kazandırmak. İlçemizin kazancına olacak fikir ve projelere açığız. Hemşehrilerimiz ve esnaflarımızın fikirlerini bizlere sunmalarını istiyoruz, değerlendirmeye alırız. İlçe hepimizin ortak akılla yönetildiğinde daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz”

Önceliğimiz istihdam

2019 yılından bu yana tek derdimiz istihdam konusunda yeni imkanlar oluşturmaktı diyen Başkan Cengiz “ İlçemizde yeni iş alanları konusunda ilk gündür var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projemizde kurulacak 7 fabrikada bölgemizde iş bekleyen gençlerimize iş imkanı olacak. Seçim zamanında her gittiğimiz köyde karşımıza ‘İşsizlik sorununu nasıl çözeceksiniz? işsiz gençlerimizin durumları ne olacak? gibi sorular çok soruldu. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık, ince eleyip sık dokuduk, projemizi bu noktaya getirdik.

İnşallah satışa çıkaracağımız fabrika arazilerine fabrikalar kurulduğunda ilçemizdeki gençlerimiz iş imkanına erişecek, bölgemizin yaşam standardı yükselerek göç veren değil göç alan bir ilçe haline gelecek” dedi.