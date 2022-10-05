İvrindi MYO’ya kayıt olan öğrenciler köfte ile karşılandı

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kayıt yaptıran yeni öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. Bu program dahilinde öğrencilere ve öğretim görevlilerine eğlence ortamında mangal partisi ile köfte ekmek ikram edildi.

İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencileriyle oryantasyon programında bir araya geldi. Öğrencilerin üniversite serüvenine en hızlı ve verimli şekilde uyum sağlamaları için düzenlenen oryantasyon programı, Yüksek Okulda görev yapan öğretim elemanları, Balıkesir Üniversitesi ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu tanıtması ile başladı. İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü ve Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Palas Karaca’nın açılış konuşmalarıyla devam eden oryantasyon programında derece ile okula kayıt olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tüm öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan program mangal partisi ve akabinde DJ Can Eren’in performansıyla tamamlandı. Öğr. Üyesi Dr. Karaca, " İvrindi MYO’ ya kaydolan öğrencilerimizi kutluyor ve yeni eğitim yılında başarılar diliyorum. Bugün gönüllünüzce eğlenin ve tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum. Balıkesir Üniversitesi ailesine hoş geldiniz" dedi.