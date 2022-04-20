İvrindi MYO’dan kanser paneli

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Jinekolojik kanserler, erken tanı ve beslenme paneli düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, "Sosyal Sorumluluk Projeleri" çerçevesinde kanser paneli düzenlendi. İvrindi Belediye Salonu’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Palas Karaca gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Naciye Kaya’nın yaptığı panelde; İvrindi Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Güleç Başer, Jinekolojik kanserlerde erken tanı ve tedavinin önemini, Beslenme Diyet Uzmanı Aylin Ergün ise Kanserden korunmada beslenmenin önemini anlattı. Program, katılımcıların ve konuşmacıların hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe İvrindi İlçe Kaymakamı’nın eşi Şeyma Kürkçü, İvrindi İlçe Sağlık Müdürü Ethem Ganigil, İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık profesyonelleri, yanı sıra İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli de katılım gösterdi.