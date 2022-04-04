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İvrindi Belediyespor doludizgin

1. Amatör Küme Merkez C grubunda mücadele eden ve grubunun en iddialı takımları arasında gösterilen İvrindi Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.

BALIKESİR 04.04.2022, 15:30
İvrindi Belediyespor doludizgin

1. Amatör Küme Merkez C grubunda mücadele eden ve grubunun en iddialı takımları arasında gösterilen İvrindi Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sezon başlamadan 3 ay önce hazırlıklara başlayan ve yaptığı nokta transferler ile adından söz ettiren İvrindi Belediyespor oynadığı futbol ile göz doldururken adeta daha şimdiden “Bekle Bizi Süper Lig” demeye başladı

Şampiyonluğa inancımız tam

Bu sene takımımıza sonuna kadar güveniyoruz diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Sezon hazırlıklarına takımımız bu yıl çok erken başladı. Pandemi nedeniyle sezonun geç ve beklenilen tarihin çok sonrasında başlaması sebebiyle takımımız diğer takımlara nazaran kondisyon olarak daha hazır konumdalar. İvrindi halkı bu hazırlıkların meyvesi olarak takımdan şampiyonluk ipinin göğüslemesini bekliyor. Tüm İvrindi bu sezon süper amatör lige çıkacağına inanmış durumda. Bu inancı başarıya dönüştürmek de sahada futbolcularımıza kalıyor. Sezon başında takımımıza istenilen transferlerin gerçekleştirilmesi için İvrindi Belediyesi olarak bizler elimizden gelen desteği verdik, maddi manevi vermeye de devam edeceğiz. İvrindi halkı futbolu hem izlemesini hem de oynamasını seven bir ilçe. Deplasmanda oynadığımız maçlarımıza gelemeyen hemşehrilerimize maç anında İvrindi Tv sosyal medya hesabından yaptığımız canlı yayın ile Atatürk Meydanı’ndaki ekranımımızdan izleme imkanı sunuyoruz. Bizler her türlü imkanımızı sunuyoruz. İlçemize şampiyonluk borcumuz var ve o sene bu sene inancındayız. Sene sonunda şampiyon İvrindi Belediyespor diyeceğiz inşallah”

Yeni oluşum içinde olan bir takımımız var

1. Amatör kümede mücadele etmemize rağmen süper amatör denginde bir takım kurduklarını ifade eden İvrindi Belediyespor teknik direktörü Selami Eryılmaz “ Bu yıl memleketimizin takımı İvrindi Belediyespor’u şampiyon yapmak için buradayız. Ali Mercan hocam ile birlikte sahada maksimum verim alabileceğimiz futbolculardan oluşan bir takım hazırladık. Yaptığımız incelemeler ile aradığımız özellikleri barındıran futbolculardan oluşan bir takım kurduk. Takım olarak diğer takımlara nazaran kondisyon olarak çok daha hazır durumdayız. Sezon öncesi yaptığımız hazırlık maçları da maç temposuna girmemize olanak sağladı. Bu liglerde kondisyon olarak hazır olan bir takıma teknik olarak biraz çalışma yüklediğiniz anda zaten başarı otomatikman geliyor. Sezon başlayalı 4 hafta oldu ve 3 galibiyetimiz bir de bay geçtiğimiz hafta var. Bu hafta sonu kritik bir maça çıkacağız. Grubumuzda en güçlü rakiplerimizden biri ile karşılaşacağız. Yıldızspor maçı bizim için sezonun kılılma maçı niteliği taşıyor. Bizler haftada yaptığımız 4 idman ile sıkı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her haftayı final olarak görüyoruz. İnşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz ve İvrindi Belediyespor yeni sezonda süper amatör ligde mücadele edecek. Bizlere bu yolda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İvrindi Belediyespor yöneticisi Ahmet Önder, kulüp başkanımız Bayram Maldar ve yönetimine destekleri sebebiyle çok teşekkür ediyoruz.”

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