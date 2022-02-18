İvrindi Belediyesi’nden "Resimlerde İvrindi" Yarışmasında dereceye girenlere ödül

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ile ilçe genelinde “Resimlerde İvrindi” konulu resim yarışması düzenlendi.

Öğretmen ve her kademedeki öğrencilerin İvrindi’yi anlatan resimleri ile mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Başkan Cengiz tarafından takdim edildi.

İvrindi’yi anlatan resim yarışması ilçe genelinde tüm okullarda gerçekleştirildi. Her kademedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılım sağladığı yarışmada dereceye giren öğrenciler Başkan Cengiz tarafından ödüllendirildi.

İlkokul kategorisinde derece giren Defne Kermen, Bengü Işık, Eslem Ceylan Ortaokul kategorisinde dereceye giren Fatmagül Avcu, Ayşe Hale Çakmak, Sadriye Olan Lise kategorisinde dereceye giren Pınar Mengüaslan, Zehra Eren, Nazire Kahraman ile yarışmaya katılan öğretmenler Ömer Aktaş, Burhan Polat ve Güray Sülü ödüllerini Başkan Cengiz’in elinden aldı.

Doğal güzellikleri, tabiatı ve konumu gereği ilçemiz çok güzel noktada diyen Başkan Cengiz” İlçemiz adeta bir cennet. Yeşili, mavisi, gastronomisi ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok güzelliği içinde barındıran ilçemizde yaşadığımız için çok şanslıyız. Güzel ilçemizi öğretmen ve öğrencilerimizden kağıda dökmelerini talep ettik. O kadar güzel, hepimizi duygulandıran resimler geldi ki önümüze. İvrindi’mizi hemşehrilerimizin hayal dünyasında görmüş olduk. İlçemizde en çok neleri sevdiklerini, ilçemizin en beğendikleri şeyleri görmüş olduk. Ortak paydalarımız çok. Gördük ki kağıda dökülen ile yaşadıklarımız ve yaşamak istediklerimiz ortak. Düzenlediğimiz yarışmada dereceye girenler başta olmak üzere, resimlerde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, güzel ilçemiz İvrindi sevgisini kalbinde hisseden ve içinde bulunduğumuz değerler ile iyi ki İvrindiliyiz diyen tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Başkana teşekkür

Bu anlamlı yarışmanın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren yarışmacılar" İvrindi’yi, yaşadığımız bu toprakları seviyor ve sahip çıkıyoruz. Bu üzerinde yaşadığımız topraklar hepimizin. Hayal gücümüzle, İvrindi’mizde var olanları kağıda dökmeye gayret ettik. Bizler bu güzel yarışmanın tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, verdiği naçizane ödül ile bizleri mutlu eden Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz’e teşekkür ediyoruz”