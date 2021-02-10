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İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

İvrindi Belediyesi Personel A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandırıldı. Buna göre en düşük işçi ücreti 3 bin 350 lira olacak.

BALIKESİR 10.02.2021, 13:10
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İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

İvrindi Belediyesi Personel A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandırıldı. Buna göre en düşük işçi ücreti 3 bin 350 lira olacak.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Savaş Dal, İvrindi BELTOD Müdürü Metin Sadıç, Belediye Birim Müdürleri ve Belediye Personelinin katılımları ile Belediye Şirketi bünyesinde çalışan personelin haklarının iyileştirilmesine yönelik yeni sözleşme imzalandı.

Başkan Cengiz, "İşçilerimiz emeğinin karşılığını almaya devam edecek"

Belediye bünyesinde ilçesi için çalışmalarını fedakarca sürdüren personel için iyileştirme çalışmalarına yönelik görüşmeleri olumlu yönde sonuçlandırdıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ İlimizde şu ana kadar toplu sendika sözleşmesi gerçekleştiren bir kaç İlçeden biriyiz. İşçilerimizin daha iyi imkanlara kavuşturulması için mücadele ediyoruz. İlçemizin en ücra noktasına dahi hizmet götürmek için fedakarca çalışan personelimizin haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu yönde de ince eleyip sık dokuyarak, süreci personelimizi memnun etme gayretinde bulunarak sonuçlandırdık” dedi

En düşük net maaş 3350 TL olacak

İvrindi Belediyesi Personel AŞ. bünyesinde çalışan personelin maaşlarının en düşük net 3 bin 350 TL olması hususunda anlaşmanı sağlandığını dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemize hizmet götürme anlamında köprü görevi gören değerli çalışan arkadaşlarımıza hak ettikleri zam artışını uzun süren görüşmeler ile neticelendirdik. Gönül ister ki daha çok verelim ama ne yazık ki her istediğimizi, dilediğimiz gibi yerine getirmeyebiliyoruz. Lakin bu anlaşma ile 2021 ilk 6 ayı için bekar, hiç mesaiye kalmamış bir işçinin maaşı net 3 bin 350 TL’nin altına düşmeyecek. Bununla birlikte ilk 6 ay için 120 TL olan günlük yevmiyeyi, ikinci 6 ay için net 127 TL’ye çıkartarak yani yüzde 6 oranda bir iyileştirme gerçekleştirerek işçilerimizin maaşlarına yansıtacağız. Bununla birlikte yol, yemek, yakıt ve çocuk parası gibi sosyal haklardaki artışlar da maaşlarına yansıyacak. Toplu iş sözleşmesinin en başta gece-gündüz, hafta sonu, bayram, yılbaşı demeden, soğukta, yağmurda, ayazda, karda fedakarca çalışan, ilçemize hizmet ulaştırma anlamında elimiz ayağımız, bizim köprümüz olan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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