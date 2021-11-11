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İvrindi Belediyesi logosu yenilendi

İvrindi Belediyesi, halkın oy çokluğu ile seçtiği ve son olarak İvrindi Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar ile birlikte artık yeni logosunu kullanmaya başlanacak.

BALIKESİR 11.11.2021, 12:34
İvrindi Belediyesi logosu yenilendi

İvrindi Belediyesi, halkın oy çokluğu ile seçtiği ve son olarak İvrindi Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar ile birlikte artık yeni logosunu kullanmaya başlanacak.

Mavi renk akarsu, gölet ve barajları temsil ediyor

Su bolluğu bakımından oldukça verimli bir coğrafyaya sahip olduklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İlçemiz susuz tarımdan ziyade son yıllarda eskiye nazaran sulu tarım arazilerinin bolluğu ile bilinen bir ilçe haline geldi. Devletimizin ilçemiz sınırlarına kazandırmış olduğu Ardıçtepe Barajı, çok sayıda göletler, madra dağından akan ve çok sayıda kol ile beslenen koçaçay ve kocaçaya bağlı derelerin etkisi çok büyük. Sulu tarım arazilerimiz arttı. Her bölgemizde artık sulu tarım yapılıyor diyebiliriz. O yüzden bu bereketi temsil etmesi için mavi rengi kullandık ve logomuza esinlendirdik.”

Eşşiz doğası İle “Yeşil” İvrindi

Madra dağının yeşillikleri ve endemik bitki türleri başta olmak üzere ilçenin oksijen deposu olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemizin renkli coğrafyası, endemik bitki türlerini içinde barındıran ve tabiatı ile mest eden görünüme sahip Madra dağı başta olmak üzere oksijeni bol, yaşanılırlık seviyesi yüksek ve bir coğrafya içerisindeyiz. Bu doğaya sahip olduğumuz için şanslıyız. Logomuzda mavi ve yeşil tonlarına ağırlık vermemizdeki amaç bu. Bereketli toprakları besleyen akarsular maviyi, her alanı kaplayan doğası ile meşhur ilçemizi temsilen de yeşil rengi kullanarak logomuza hayat verdik.

İvrindi’nin sembolü kuzu ön planda

İlçe de yetişen kuzu tüm Türkiye tarafından bilindiğini ifade eden Başkan Cengiz “Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu bir ilçeyiz. Logomuzda tüm bunları ön planda tutmak istedik ama bir tanesi ağır basıyor o da İvrindi Kuzusu. İlçemizde yetişen kıvırcık ırkı kuzunun lezzeti tüm Türkiye tarafından biliniyor. Bu yüzden logomuzda vazgeçilmezlerin en başında yer alıyor. Halkımıza alternatif olarak sunduğumuz içinde kuzu olmayan logolar da vardı. Büyük bir kitle mutlaka olması gerektiği kanaatindeydi. Bu sebeple ilçemizde kuzunun önemi oldukça fazla

Logonun üstünü dağlar ile tamamladık" dedi.

Kaz Dağları’na olan yakınlığı ve Madra Dağı’nın güzelliği ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını dile getiren Başkan Cengiz “İlçe sınırları içinde bulunduğumuz Madra Dağı, bir çok endemik bitki türü ve eşsiz doğası ile oksijen deposu adeta. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, geçimini o dağda doğal olarak yetişen kestaneden sağlıyorlar. Bölgemizde ayrıca ceviz gibi müthiş lezzetlerde üretiliyor. Bursa’da yemeye alışık olduğumuz kestane şekerinin kestanesi yüzde 80 oranı ile ilçemizden tedarik ediliyor. Sadece Bursa değil, Türkiye geneli ve yurt dışına ihraç edilerek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. O yüzden Madra Dağı başta olmak üzere ilçemizde bulunan küçüklü büyüklü dağ ve tepeleri ifade eden görsele logomuzda yer verdik”

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