İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi

Yusuf Cengiz’in Belediye Başkanlığını yürüttüğü ve başarılı çalışmalara imza atılması ile birlikte son zamanlarda adından söz ettiren ilçe haline gelen İvrindi Belediyesi’nde baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte sahada yürütülen çalışmalara hız verildi.

İlçe geneli tüm mezarlıkların bakımı yapılıyor

Ramazan bayramından önce tüm mezarlıkların bakımını gerçekleştirme gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Cengiz “ İlçe geneli tüm mahallelerimizin temizlik, bakım, ilaçlama gibi tüm alışmaları yürüttüklerini dile getiriyoruz. 69 mahallemiz ve toplamda 64 mezarlığımız mevcut. Bu mezarlıkların her birinin bakımlarını en titiz şekilde yapmaya, Ramazan Bayramında gerçekleştirilecek ziyaretlere yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalar için oluşturduğumuz özel ekibimiz mevcut. Bu ekibimiz, çalışmanın yürütüleceği mezarlıklarda önce ot ve haşere işle mücadele için ilaçlama gerçekleştirip, akabinde büyüyen yabani otların biçilmesi ve ince temizlik çalışması ile güzel görünüme kavuşturuyorlar. Birimimize üstün gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum”

Fen işleri her mahalleye dokunuyor

Her Belediyenin en yoğun tempoda çalışmanın yürütüldüğü birim Fen İşleri Müdürlüğü olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “Fen İşleri Müdürlüğümüz için mevsim fark etmiyor. Her mevsimin ayrı yoğunluğu mevcut. Baharın gelmesiyle merkez ve kırsal ayrımız yapmaksızın arazi yolu açma ve genişletme, kilitli parke taşı döşeme, aşevi ve genç odası inşaatı gibi çalışmalarımıza hız veriyoruz. Özellikle bu yılda yağmur bereketi oldukça güzeldi. Kışın yağan yoğun kar ve yağmurlar bazı kırsal mahallelerimizde arazi yollarında bozulmalara neden oldu. Aciliyet durumuna göre sıralama yaparak yollarımızın ulaşılabilirliğini sağlıyoruz. Bu çalışmalar ile her mahalleye dokunma hedefimiz doğrultusunda her mahallemize tek tip aşevi ile genç odası inşa etme gayretindeyiz. İnşallah bu başlattığımız projemizi de önümüzdeki yıllarda yürüteceğimiz çalışmalar ile tamamlayarak her mahallemizi rahata kavuşturacağız ve ilçemizi daha da yaşanılır hale getireceğiz.”

Büyük projeler önümüzdeki günler hayata geçecek

İvrindi’nin çehresini değiştirecek büyük projelerde çok büyük aşamalar kaydettiklerini dile getiren Başkan Cengiz “ Bu projelerimizden birkaç tane bahsedecek olursak şayet ilçemizde misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir tesisimiz yoktu. Bu yıl sonu gibi tamamlanmasını beklediğimiz hem çalışma ofislerinin yer alacağı, hem gelen misafirlerin konaklama ihtiyacını gidereceği hem de toplantı ile düğün organizasyonlarının da gerçekleştirilebileceği Otel ve Çok Amaçlı Salon inşaatımız tüm hızı ile sürüyor. İnşallah bu yılsonunda açılmasını hedefliyoruz. Seçimde sözünü verdiğimiz ve ilçemize kazandırmayı hedeflediğimiz yarı olimpik yüzme havuzu için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan söz almıştık. Tüm resmi prosedürleri hallettik. Bu yaza yetişmese de inşallah önümüzdeki yaza halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemizin en önemli sorunu olan Alt Yapı ve Kanalizasyon Yenileme çalışması için ilk kazmayı inşallah Ramazan Bayramından sonra vuruyoruz. 2 yıl sürmesini beklediğimiz çalışma tamamlandığında ilçemiz daha da yaşanılır ve adından söz ettiren bir ilçe haline gelecek. Hizmetlerimiz elbette bunlarla sınırlı kalmıyor, hemşerilerimize önümüzdeki süreçte duyuracağımız güzel müjdelerimiz olacak bizi takip etmeyi bırakmasınlar. İlçemizi beraber yöneterek güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.