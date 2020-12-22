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İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı
Burhaniye ilçesinde, bir binanın bodrumunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Pelitköy sahilinde gerçekleşti.
BALIKESİR 22.12.2020, 13:49
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Burhaniye ilçesinde, bir binanın bodrumunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Pelitköy sahilinde gerçekleşti.Edinilen bilgiye göre, Pelitköy sahilindeki bir zincir marketin bodrumundan kedi sesi geldiğini gören market çalışanları itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kilitli olan bodrum kapısını açamayınca duvarı delmek zorunda kaldı. Delinen duvardan giren bir itfaiye görevlisi kediyi kurtardı. Sağlığı iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortama salındı.
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