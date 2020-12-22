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İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş
Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.
BALIKESİR 22.12.2020, 11:12
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.
İşletme Sahibi İbrahim Özyurt şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyerek başlattığı uygulama ile koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanlara ücretsiz hizmet verecek.İşletme sahibi İbrahim Özyurt “Pandemi sürecinde iş yerini kapatmış olan esnaf arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla, biz koronavirüs ile mücadele dönemi boyunca ücretsiz hizmet vermek istiyoruz. Edremit bölgemizde iş yerleri kapanan esnaf arkadaşlarımızı davet ediyorum. Ücretsiz hizmet vererek kendilerine bir nebze olsun moral vererek destek olmak istiyorum.” dedi.
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