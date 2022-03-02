İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi Tırı Balıkesir’de

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sebîlürreşad Tarih Kültür Eğitim ve Medeniyet Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile milli ruhu Anadolu’ya taşımak için Edirne’den yola çıkan, Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi Tırı’nın açılışına katıldı.

Programa Vali Şıldak’ın yanı sıra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlilikleri ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Şıldak, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele’ye katılmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçip Anadolu’nun birçok şehrinde halkı Millî Mücadele’ye destek olmaya davet edişinden esinlenilen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergiyi öğrencilerle birlikte gezdi.

Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Temalı Sergi Tırı’nda Türkiye’nin dört bir yanındaki Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki kursiyerlerin Mehmet Akif Ersoy’dan esinlenerek yaptıkları minyatür, hat, tezhip, keçe, ebru gibi 593 el işi eserin yer alıyor.