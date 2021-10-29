İsmail Özkan ve Buray Balıkesirlileri coşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu muhteşem bir konser programıyla kutladı. Avlu Havuzlu Amfi Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Konseri’nde; Balıkesirli TRT Sanatçısı İsmail Özkan ile pop müziğin sevilen ismi Buray birbirinden güzel şarkılarıyla, Balıkesirlilere müzik ziyafeti yaşattılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünü muhteşem bir konser programıyla kutladı. Avlu 2. Etap Havuzlu Amfi Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Konseri’nde iki değerli sanatçı, Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesirli TRT Sanatçısı İsmail Özkan ile pop müziğin sevilen ismi Buray’ın sahne aldığı konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk olarak sahneye çıkan Türk Halk Müziğinin güçlü sesi İsmail Özkan, yeni şarkısı ‘Kıyım’ı da ilk kez Balıkesir’de seslendirdi. Birbirinden güzel şarkılarla konsere devam eden Özkan’ın ardından sahneyi devralan başarılı popçu Buray da, en sevilen şarkılarıyla seyircilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gitarıyla söylediği pop şarkıların yanı sıra bağlama çalıp, türküler de söyleyen Buray, Balıkesirlilerin gönlünü kazandı.

Başkan Yılmaz, Cumhuriyetimiz daim olsun

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını gençlerle bir arada güzel bir konserle kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkan gençler; hepinize sevgiler, saygılar. Cumhuriyetimiz daim olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Konsere, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ve vatandaşlar katıldı.