İşitme engelli vatandaş maketleriyle geçmişi geleceğe taşıyor

Gönen ilçesinde yaşayan işitme engelli vatandaş yaptığı maketlerle geçmişi geleceğe taşıyor.

25 haneli kırsal Koçbayır Mahallesinde ikamet eden Yunus Dülger (55), küçük yaşta geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sonrası işitme yetisini kaybetti. İlkokulu bitirdikten sonra Gönen ilçe merkezinde özel bir kauçuk fabrikasına girerek emekli olan ve daha sonra ağabeyi ile birlikte doğduğu kırsal Koçbayır Mahallesine yerleşen Yunus Gümrük, emekli olduktan sonra evinin altını atölye haline getirdi ve ulaşım araçları, tarım aletleri başta olmak üzere çeşitli maketleri yapmaya başladı. İşitemediğinden dolayı konuşmakta da zorlanan Yunus Gümrük, dudak okuma suretiyle kendisine sorulan soruları cevaplayabiliyor.

Evinin bahçesine yaptırdığı "Yunus’un köşkü" levhası ile mesafirlerini karşılayan Gümrük, evinin bahçesindeki oturma takımları ile motosikletin arkasındaki römorku da kendi el emeği ile yaptığını söyledi. Yunus Gümrük, "İki yıldan bu yana çok sayıda maket yaptım, hepsini kendim çam ağacından yapıyorum, boyuyorum. Komşular isterse onlara da yapıyorum. Evimin bahçesini tamamen benim yaptığım değişik eserlerle donattım. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yapmaya devam edeceğim" dedi.

55 yaşındaki Yunus Gümrük’ün maket sergisini bugüne kadar çok sayıda kişi ziyaret etmiş, Boğaz köprüsünden, su değirmeninden, karasabana, trenden, deniz araçlarına kadar onlarca maketi özenle yaparak, sergiliyor. Gümrük, evdeki ve çevresinde bulduğu âtıl malzemelerin hepsini değerlendirerek, bahçe düzenlemesi ve maket yapımında kullandığını söylerken, hiç kimseden de yaptığı el işleri için para talebinin olmadığını ve tamamen amatörce çalıştığını sözlerine ekledi.