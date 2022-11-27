İş makinesinden yükselen dumanlar korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, seyir halindeki iş makinesinden yükselen kara duman paniğe sebep oldu.

Saip Hoca Bulvarında yaşanan olay sırasında yoğun telaş yaşanırken, bir süre trafiği aksatan iş makinesi bir başka makinenin yardımı ile sanayiye götürüldü. Burhaniye’de Enver Güreli caddesinde ilerleyen iş makinesi, Ören Köprülü kavşağının üzerinde arızalandı. Egzozundan kara dumanlar çıkan makine Saip Hoca Bulvarı girişinde durdurulurken, makinist ve yardımcıları yoğun bir telaş yaşadı.

Uğraşlar sonunda iş makinesinin motoru durdurulurken, duman çıkmaz oldu. Yoğun dumanın kesilmesi ile yaşanan tedirginlik sona erdi. Araç, bir süre sonra gelen bir başka iş makinesinin yardımı ile yoldan uzaklaştırıldı.