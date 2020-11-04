İş dünyasının eğitime katkıları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iş dünyasının okullara katkıları devam ediyor. Son olarak özel bir firmanın TOKİ’de eğitim veren Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu’na kazandırdığı kütüphane hizmete girdi.

Bandırma’da bir marketler zincirinin sosyal projelere destek kapsamında eğitim kurumlarına yaptığı yardımlar devam ediyor. Son olarak TOKİ’de eğitim veren Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunun kütüphanesinin yapımını gerçekleştirdi. 40 öğrencinin aynı anda yararlanabileceği kütüphanenin açılışını İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Okul Müdürü Semra Şen Çetinkoz, kütüphaneyi yaptıran firmanın Genel Müdürü Osman Orak ve Kayacık Mahallesi Muhtarı İrfan Türker ve öğrenci velileri katıldılar.

Açılışta kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, “Bandırma’daki tüm okulların kütüphaneleri baştan aşağı yeniliyoruz. Bugünde Happy Center’in verdiği destek ile Şehit Pilot Üsteğmen İlkokuluna yepyeni bir kütüphane kazandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eğitime yaptığımız katkıları artarak devam ettireceğiz. Balıkesir genelinde 4 alanda il birincisi olmayı başardık” dedi.

Bandırma’da eğitime verdikleri desteğe devam edeceklerini ifade eden firma Genel Müdürü Osman Orak ise “Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri bizim için çok önemli. Bu kapsamda okullarımızın eksikliklerini gidermek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunda yaptırdığımız kütüphanenin açılışını Sayın Kaymakamımız Günhan Yazar ile beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz “ dedi.

Açılış töreninin sonunda İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, firma Genel Müdürü Osman Orak’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.