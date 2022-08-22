banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı

İncir hasadı devam ediyor

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir’in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

BALIKESİR 22.08.2022, 10:47
İncir hasadı devam ediyor

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir’in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Yaptığı ziyarette işçilerle birlikte incir hasat eden Şıldak, rekolte ile ilgili bilgiler de aldı. Her mevsim ayrı bir ürünle toprağından adeta bereket fışkıran Balıkesir’in tarım şehri olarak anılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Şıldak, üreticiye bol kazançlar diledi. Tarım işçileri ve üreticiler Vali Şıldak’ın sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını söylediler.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu