İlkokul öğrencilerine yangın ve afet eğitimi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Edip Gürcün İlkokulu’nda öğrencilere afet ve yangın eğitimi verildi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Edip Gürcün ilkokulu’nda itfaiye ve Afad’a yönelik dersler ve bilgiler verilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Edip Gürcün ilkokulu’nda öğrenim gören 130 öğrenciye yangın farkındalık ve afet bilinci eğitimi verildi. Bu eğitimler öğrencilere yönelik yangın çıkış sebepleri, yangına müdahale yöntemleri gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin öneminden bahsederek gereksiz çağrılardan kaçınılması gerektiğini, anızların yakılmaması, trafikte emniyet kemerinin önemini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin gecikmemesi adına kontrolsüz araç parkı yapılmaması ve siren sesi duyulduğunda ekiplere yol verilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bilgilendirme çalışmaları ile birlikte öğrencilere yangın farkındalığı oluşturacak yapbozlar, boyama kitapları ve balonlar hediye edildi.