Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim Projesi’ne Dursunbey de eklendi. Dursunbey’de 4. Etap olarak yapılacak olan projede 150 konut yapılacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın, geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının Balıkesir ziyareti esnasında gündeme getirdiği Dursunbey’e İlk Evim Projesi, TOKİ tarafından onaylandı. Projeye alınan Dursunbey’e 4. Etap olarak TOKİ konutları inşa edilecek.

Toplam 150 konuttan oluşacak olan yeni TOKİ, 1. Etap TOKİ yanında bulunan araziye yapılacak. 6 Ekim tarihinde başvuruların başladığı İlk Evim Projesi’nde son başvuru tarihi ise 31 Ekim olacak. E-devlet üzerinden başvuruların alındığı projede, başvuru ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

150 konutun proje kapsamında alındığını müjdeleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Balıkesir temasları esnasında Dursunbeyli hemşehrilerimizin TOKİ beklentilerini Bakanımıza ilettik. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 6 Ekim tarihi itibari ile İlk Evim Projesi’ne Dursunbey’imiz de eklendi. İlk etapta 150 konut olarak müracaatlar başladı. Ekim ayı sonuna kadar müracaatlar devam edecek. Ben duyarlılığı için Sayın Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.