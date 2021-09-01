İlk ders Müdür Yıldız’dan

Balıkesir’de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Uyum haftasının ilk gününde öğrencilere ilk dersi Müdür Yıldız anlattı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 3 gün sürecek olan okula uyum eğitimleri kapsamında Karesi ilçesine bağlı 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu’nu ziyaret eden Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, miniklerle sınıflarında bir araya geldi. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu’nda ilk dersi Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız işledi. Miniklerle sohbet ederek okuldaki ilk günlerinin unutulmaz geçmesi için katkı sağlayan Müdür Yıldız, okul öğretmenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verileceğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okullarda hijyen konusuna ise son derece önem verdiklerini belirterek velilerin rahat olmasını istedi. Yıldız: “1-3 Eylül 2021 tarihleri arası okula ilk gelen öğrenciler için uyum süreci olacak. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle de 20 ilçemizdeki 1108 okulumuzda 190 bin öğrencimiz 16 bin öğretmenimizle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak kadar maske ve okulda öğrencilerimizin hijyen konusundaki temizlik maddeleri okullarımıza ulaştırıldı. Sınıfların temizliği, hijyeni için bütün önlemler alınmış durumda. Bu anlamda velilerimiz rahat olsunlar. Velilerimizden ricamız; zorunlu olmadıkça öğrencilerimizin sağlığı için sınıflara ve okul bahçelerine girmemeleri. Bir ihtiyaç olduğunda okul müdürü ile iletişime geçmeleri. Balıkesir olarak öğretmenlerimizin yüzde 80’lere ulaşan aşı oranı var. Bu da Türkiye ortalamasının da üzerinde bir aşı oranı. Sayın Bakanımızın açıkladığı üzere gerek öğretmenlerimiz gerek kantin çalışanlarımız gerek servis şoförlerimiz haftanın 2 günü PCR testinden geçirilecek. Ümidimiz Sayın Bakanımızın da göreve başladığı günden bu güne ifade etmiş olduğu üzere kesintisiz olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek. Birinci ve temel önceliğimiz bu. Bu vesile ile tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.