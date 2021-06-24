İlaçlama çalışmaları yoğunlaştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek, sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları yoğunlaştı.

Bandırma Belediyesi ekipleri tarafından, sıcakların artmasıyla birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışmaları kent merkezinde yoğunlaştı.

Vatandaşların haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında şehrin birçok noktasında ilaçlama yapan ekipler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğalan haşerelere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Buna bağlı olarak sulak alanlar, dere yatakları, şehir merkezi ve tüm mahallelerde sivrisinek ve karasinek ilaçlaması devam ederken, ilaçlama çalışmaları tüm kent genelinde aralıksız olarak devam edecek.