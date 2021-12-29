İl Emniyet Müdürü Onar, polis merkezi inşaatını inceledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı devam eden İbrahimce Polis Merkezi inşaat çalışmalarını Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar inceledi.

İbrahimce Mahallesinde suç ve suçlu ile mücadelede güvenlik güçlerinin elini güçlendirecek olan İbrahimce Polis Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Son olarak Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ile birlikte İbrahimce Polis Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alındı.