İkiye On Kala konseri gençleri coşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gençlere özel hazırlanan dört günlük 19 Mayıs Gençlik Festivali ikinci gününde, gündüz Dijital Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklerle akşam da İkiye On Kala konseri ile devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 4 gün süren Gençlik Festivali ile kutlamaya devam ediyor. Gençler için özel olarak hazırlanan Gençlik Haftası etkinlerinde her gün farklı bir sanatçı Balıkesirliler ile buluşuyor. akşam ünlü sanatçı Fettah Can ile etkinliklere başlayan Balıkesirli gençler, İkiye On Kala’nın şarkıları ile doyasıya eğlendi. Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde muhteşem bir atmosferde konser veren İkiye On Kala, seslendirdiği Kafamda Kentsel Dönüşümler, İyi ve Güzel Kadınlar Hep Ağlar, Bakkala Diye Çıkıp Sana Gelesim Var, Mutluyum ama Birazdan Geçer, Bana Gel Deme adlı şarkıları ile Balıkesirlileri mest etti.

Teşekkürler Başkan Yılmaz’a

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın isteği üzeri Gençlik Festivali’ni hazırladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, belediye olarak anket yaptıklarını ve Balıkesirli gençlerin talep ettiği sanatçıların sahne aldığını söyledi. ‘Başkan Yılmaz’a ne kadar teşekkür etsek az’ diyen Dr. Küçükkaptan, yapılan anketlerin ne kadar doğru olduğunu ve Balıkesirlilerin sanatçıları ne kadar çok sevdiğini gördüklerini söyledi.

19 Mayıs Perşembe günü akşamı Fettah Can ile başlayan konserler, 21 Mayıs cumartesi akşamı Çamlık Gençlik Merkezi saat 21.00’de Sefo, aynı gün Edremit Gençlik Merkezi’nde Bilal Sonses ile devam edecek, 22 Mayıs pazar akşamı Çamlık Gençlik Merkezi saat 21.00’de Reynmen konseri ile son bulacak.