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İki arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Balıkesir’de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak bacağından yaralandı.
BALIKESİR 23.12.2020, 17:39
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Balıkesir’de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak bacağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesinde bulunan bir pasajda gerçekleşen olayda iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan birinin yanında bulunan silahla tartıştığı kişiye 3 el ateş açması sonucunda bacağından yaralandı. Meydana gelen olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekipleri gelirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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