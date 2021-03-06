banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı koronaya yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı koronaya yakalandı
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!

Hüseyin Eroğlu: "Kazanmaya gelmiştik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-2 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından, kazanmaya geldikleri bir maçtan 2 puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.

BALIKESİR 06.03.2021, 17:26
1
Hüseyin Eroğlu: "Kazanmaya gelmiştik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-2 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından, kazanmaya geldikleri bir maçtan 2 puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor evinde Altınordu’yu ağırladı. 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "6 haftadır iyi bir çıkışımız vardı oyunsal anlamda da puan anlamında da. Buraya da kazanmaya gelmiştik. Ekibin oyun şablonunun yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk ve biz de rakibe önlem almak anlamında ön alan baskısı yaparak rakibin oyun kurmasını engelledik. Kalemizden uzak tutmaya çalıştık. İlk yarı aslında kazandığımız toplarla o geçişi gerçekleştirdik. Sonuçlandıramadık, çok kritik pas tercihlerimiz vardı. Maçın daha başında öne geçebilirdik. Maçın gidişatında da biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu ki rakibe karşı üstünlüğümüzü arttıralım anlamında. Ama bunu çok fazla yapamadık. 1-0 öne geçtik, kritik ve maçın gerilmesine neden olan bir pozisyondu. Bence Türk futbolunda her yere yatan futbolcu için oyun durmaz. Güçlü olup ayakta durmak gerekiyor ki oyuncu da zaten hemen kalktı. Biz de dışarı atmak zorunda değiliz. Aynı şekilde benim de oyuncum yalandan yatarsa yere rakip de atmasın. Ondan sonra oyun bir anda gerildi. Suçluymuşuz gibi tepkiler aldık. Rakip de bu anlamda çok gerildi. Oyun da gerildi. Enis oyuncumuz ister istemez o baskıda kart yedi. Belki ikinci sarı da olabilir ve çift sarıdan oyundan atılabilirdi ki oyundan çıkardık. Yüksek tempoda ve agresiflikte geçti. Biz sakin kalıp skor avantajını korumak için ikinci yarı iyi konuşup çıktık. Maçın kontrolü tamamıyla bizdeydi. Korner atarken yanlış tercihle gelen top kendi kalemize penaltından 1-1. Bundan sonra reaksiyonu verdiğimiz bir oyunla kısa sürede 2-1’i yakaladık. 3-1’i, 4-1’i bulma şansımız vardı. Kalecinin eliyle topu tuttuğu pozisyon bana göre kırmızı karttı. Rakip 9 kişi kalacaktı. Bence kritik andı nasıl ki kendi oyuncumun çift sarıdan atılması gibi söylüyorum. 2-1’i arttırmamız gerekiyordu. Pas tercihleri, skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Ceza sahasının oraya kadar geldikten sonra sonuçlandırmamız gerekiyor. Yine bir penaltı pozisyonu ile 2-2’den sonra hamlemizi yaptık ama golü bulamadık. Maç bence gergin bir ortamda geçti. Bence ülke futbolunun bu anlamda da düzelmesi gerekiyor. Yani oyunun tempolu oynanması mesela kafasına darbe alan Onur. Geçmiş olsun diyorum. Böyle bir pozisyonda tabi ki dışarı atılır ama her pozisyonda dışarı atılırsa hiçbir anlamı kalmıyor. Bu sefer iyi niyet olmuyor. Ben golümüzün çok net olduğunu düşünüyorum ki rakip kalktı zaten ayağa. Kaybettiğimiz 2 puan. Bundan sonra ki haftalarda bunu telafi etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bandırmaspor’a da burada başarılar" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 26 27
15. Real Valladolid 26 25
16. Cádiz 25 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 25 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20