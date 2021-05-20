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Hurdalıkta korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı.

BALIKESİR 20.05.2021, 17:19
Hurdalıkta korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı.

Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdalık alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yanan hurdalara müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmekte itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. 4 itfaiye aracı ve bir arazöz yangını kontrol altına aldı. Ara suyun yetersiz geldiğinde su tankerleriyle takviye yapıldı. Hurdaların içerisinde bulunan patlayıcı malzemeler zaman zaman patladı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.
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