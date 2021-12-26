Hisseli Harikalar Kumpanyası Ayvalık’ta “Perde” diyecek

İlk kez 1980 yılında İstanbul’da Şan Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Haldun Dormen’in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyunu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ilk kez Sanat Fabrikası Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye hazırlanıyor.

Ayvalık’ta Haldun Dormen’in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyunu 2022 yılının Ocak ayında seyircisiyle buluşması bekleniyor. Anadolu’da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolisti başka bir gazinoya transfer olunca kumpanyanın yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olayları konu edinen oyunu; Ayvalık Sanat Derneği (ASD) ve Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği (AYKÜSAD) ortak projesi olarak Ayvalık Belediyesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ve Tango Ayvalık katkılarıyla 30 kişilik bir ekibin sahneye koyacağı, Hisseli Harikalar Kumpanyası oyununun yönetmenliğini Dilek Canbay, müzik yönetmenliğini de Tülin Özdem yapacağı bildirildi.

Türkiye’nin en çok izlenen müzikallerinden olan Hisseli Harikalar Kumpanyası, ilk kez 1980 yılında İstanbul Şan Tiyatrosu’nda, Haldun Dormen yönetmenliğinde sahnelenmiş, 1989 yılında TRT’de televizyon müzikali olarak gösterilmişti. 2007 yılında BKM yapımcılığında yeniden sahnelenmiş, 2009 yılında Broadway’de sergilenen ilk Türk Müzikal oyunu olmuş, 2019 yılında da Samsun Opera Balesi tarafından senfonik orkestraya uyarlanmış ve çeşitli okul grupları tarafından da sahnelenmiştir.