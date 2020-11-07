Helikopter Ambulans Bandırma’ya havalandı
BALIKESİR'İN MARMARA İLÇESİNE BAĞLI EKİNLİK ADASI'NDA BİR HASTANIN ŞİKAYETLERİ NEDENİYLE BALIKESİR'DEN HAVALANAN HELİKOPTER AMBULANS İLE EKİNLİK ADASI'NDAN ALINAN HASTANIN BANDIRMA DEVLET HASTANESİ'NE NAKLİ SAĞLANDI.
Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası’nda bir hastanın şikayetleri nedeniyle Balıkesir’den havalanan Helikopter Ambulans ile Ekinlik Adası’ndan alınan hastanın Bandırma Devlet Hastanesi’ne nakli sağlandı.
Öğle saatlerinde Marmara İlçesine bağlı Ekinlik Adası’nda rahatsızlanan 63 yaşındaki bayan hasta için Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans talebinde bulunuldu. Hastanın hızlı bir şekilde naklinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılınca Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilerek Balıkesir’den Helikopter Ambulans istendi. Balıkesir’den havalanan Helikopter Ambulans Marmara’nın Ekinlik Adası’na inerek buradaki bayan hastayı Bandırma Devlet Hastanesi’ne nakletti. Helikopter Ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.