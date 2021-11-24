HDP Marmara ilçe Başkanı silahla tehdit suçundan tutuklandı

Balıkesir’in Marmara ilçesinin HDP ilçe başkanı olan A.Ü., bir kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, Avşa Adası’na bağlı Deniz Mahallesi’nde yaşayan ve aynı zamanda HDP Marmara ilçe başkanlığını yürüten A.Ü, Ecrin Ş’yi silahla tehdit etti. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ü’ nün evinde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.