Hayvanseverler çöplükteki aç hayvanlara duyarsız kalmadılar. İhlas Haber Ajansı’nın “Eski çöplükte yaşam mücadelesi veriyorlar” başlıklı haberi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çöplükte yaşam süren sokak hayvanları için mama bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Müdürlüğümüz görevlileri Erdek-Ocaklar Mahallesi karayolu üzerindeki eski katı atık depolama sahasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına mama götürdü. Bandırma Şefliği ve Erdek Belediyesi ekiplerince burada can dostlara mama verildi” açıklaması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi organizasyonunda, geçici olarak karınları doyurulan hayvanların bundan sonraki gelecekleri ise belirsizliğini koruyor.

Erdek’te de hayvansever vatandaşlar da zaman zaman sokak hayvanlarına yem ve su bırakırken, havaların soğuması ile birlikte bu sahipsiz hayvanların buralarda telef olacağını bu hayvanlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkmasını ve hayvan barınağına nakledilmelerini istedi.