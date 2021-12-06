Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı çalıştayı Manyas’ta yapıldı

Manyas’ta Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı çalıştayı düzenlendi.

2-5 Aralık 2021 tarihleri arasında Manyas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mili Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu girişimler sonucunda Manyas’ta Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın amacının bölge de hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlığı alanında örnek uygulamaların yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi olduğu açıklandı. Çalıştaya Türkiye’nin farklı illerinden 60 öğretmen ve okul müdürü katılırken, 4 gün süren çalıştaya Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Nihat Ağan, Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Program Uzmanı Nurullah Türker konuşmacı olarak katıldılar. Çalıştay süresince Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında yenilikçi uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, mesleki yeterliliğin geliştirilmesi ve Avrupa birliği müktesebatı, müfredat ve eğitim materyallerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.