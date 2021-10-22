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Hayrettin Karaca anısına Doğada Kitap Okuyoruz Etkinliği gerçekleştirildi

Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi, TEMA Vakfı Bandırma İlçe Temsilcilği tarafından düzenlenen etkinlikte 600’den fazla öğrenci kitap okuyarak Toprak Dede Hayrettin Karaca’yı andı.

BALIKESİR 22.10.2021, 17:16
Hayrettin Karaca anısına Doğada Kitap Okuyoruz Etkinliği gerçekleştirildi

Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi, TEMA Vakfı Bandırma İlçe Temsilcilği tarafından düzenlenen etkinlikte 600’den fazla öğrenci kitap okuyarak Toprak Dede Hayrettin Karaca’yı andı.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, katıldığı etkinliğe sınıflarında TEMA projeleri uygulayan öğretmenler katıldı. Bandırma Belediyesi kitap okuma etkinliğine katılan kişilere tohum toprak kiti dağıtımı yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Burak Uğur Hayrettin Karaca hakkında bilgi verirken, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinlikte yıl içerisinde TEMA Vakfı eğitimleri veren öğretmenlere fiziki Teşekkür Mektubu, öğrencilere ise dijital katılım belgeleri verildi

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