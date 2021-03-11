Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Yaşyer İlkokulu Anasınıfını yeniledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hayırseverlerinin eğitime destekleri artarak devam ediyor.

Edremit’te eğitime destek vermek amacıyla hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit tarafından yaptırılan Yaşyer İlkokulu Anasınıfı açılış törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Dizayner Mobilya Sahibi Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Gazeteci Metehan Demir, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “ Edremit ilçemizde hayırsever iş insanlarımız tüm zenginliklerinin yanında gönül zenginlikleriyle de devletinin, milletinin her daim yanında yer almaya devam etmektedir.

Edremit’te hayırseverlerimizin desteği ile eğitim yatırımlarımız gün geçtikçe artmaktadır. Geçen hafta eğitim sevdalısı başka bir hayırseverimizin eğitime katkısı dolayısıyla bir eğitim yuvamızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün ise hayırda yarışan bir başka eğitim sevdalısı Hayırsever İş İnsanımız Ahmet Ergit tarafından tüm donanımı tamamlanan (sınıf tefrişatı, mobilyaları, sıraları, masaları, dolapları vb) anasınıfımızın açılışını gerçekleştirmekteyiz.

Bizler “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturu ile hareket eden bir milletin evlatlarıyız ve o millete yaraşır evlatları, en iyi şartlarda, en iyi koşullarda yetiştirmekle görevliyiz. Bu noktada hayırsever iş insanlarımızın Edremit’e katkıları ile büyük gurur duymaktayız.

Toplum olarak insanlık için iyi şeyler yapanları sahiplenmemiz, takdir etmemiz ve örnek almamız gerekiyor. Bu kapsamda bugün burada açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Yaşyer İlkokulu Anasınıfının ilçemize kazandırılmasını sağlayan Hayırsever İş İnsanımız Sayın Ahmet Ergit’e eğitime sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Anasınıfımızın miniklerimize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim gönüllüsü hayırseverlerimizi Edremit’te özellikle eğitim yatırımlarına desteklerinin artarak devamını beklediğimizi bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılacak olan her türlü yatırımı destekleyeceğiz" dedi.