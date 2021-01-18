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Hayırsever fırıncı sokak hayvanlarını besliyor
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol hergün kırsal mahallelere ekmek götürdüğünde sokak hayvanlarını ekmekle besliyor.
BALIKESİR 18.01.2021, 14:11
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol hergün kırsal mahallelere ekmek götürdüğünde sokak hayvanlarını ekmekle besliyor.Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol kırsal mahallelerdeki işyerlerine ekmek bıraktıktan sonra mahalle ve arazilerde bulunan sokak hayvanları için belli noktalara bayat ekmek bırakarak besliyor. Kepsut’ta bulunan vatandaşalar Turhan Eyiol’u Somuncu Baba lakabı ile anıyor. Hayırsever fırıncı Eyiol yaptığı açıklamada, "Mevlam bize vermiş. Bizde paylaşacağız. Biz yerlerdekine merhamet etmedikçe, göklerden merhamet beklemeyeceğiz. Bu karda kışta mahlukata yardımcı olalım" dedi.
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