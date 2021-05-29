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Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan diktiler

Manyas Anadolu Lisesi öğrencileri, salgınla mücadele de hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının her biri adına okullarının bahçesine ve çevresine çam fidanı dikti.

BALIKESİR 29.05.2021, 09:36
Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan diktiler

Manyas Anadolu Lisesi öğrencileri, salgınla mücadele de hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının her biri adına okullarının bahçesine ve çevresine çam fidanı dikti.

Proje çalışmalarını koordine eden Manyas Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran ve Tarih öğretmeni Zeynep Kaplan, “Yaşa ki yaşat“ projesi kapsamında bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Öğrencilerle birlikte salgınla mücadelede hayatlarını yitiren sağlık çalışanlarının her biri adına birer tane çam fidanı diktiklerini ifade eden Kaplan, ayrıca fidanlara hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin bulunduğu plaketleri çaktıklarına dikkat çekti.
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