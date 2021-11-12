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Hayata tutunmak için bir hareket yeterli

İçişleri Bakanlığı talimatıyla ’Bir hareketine bakar hayat’ sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, etkinlik kapsamında trafikteki araçları durdurarak emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekti.

BALIKESİR 12.11.2021, 17:03
Hayata tutunmak için bir hareket yeterli

İçişleri Bakanlığı talimatıyla ’Bir hareketine bakar hayat’ sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, etkinlik kapsamında trafikteki araçları durdurarak emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekti.

Balıkesir Tren Garı önündeki kavşakta “Bir Hareketine Bakar” sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte araç sürücüleri uyarıldı. Vali Hasan Şıldak emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60, ölümlü kazalarda da yüzde 45 oranında etkili olduğunu vurgu yaparak, emniyet kemerinin kullanımının vicdani sorumluluk olduğunu dile getirdi.

“Emniyet kemeri trafikti birinci öncelik olmalı”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, “Etkinliğimizi bu gün ilimizin en işlek meydanı olan İstasyon Binamızın önünde gerçekleştirdik. Bütün Türkiye’de şu anda 15.30 itibariyle “Bir Hareketine Bakar Hayat” mottosuyla iki haftadır İçişleri Bakanlığımız tarafından, Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla uygulamakta olduğumuz trafik kampanyamızın güzel bir bölümünü icra ettik. Kampanya konumuz emniyet kemeri oldu. Tabi trafikteki önceliklerimiz içerisinde emniyet kemeri konusu birinci sırada yerini alıyor. Çünkü emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Bugün burada sürücülerimize, trafik polisi kıyafetleri içerisinde öğrenci kardeşlerimizle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Altıeylül ve Karesi Kaymakamlarımız, İl Milli Eğitim, İl Sağlık Müdürümüz hep birlikte güzel mesajlar vermeye çalıştık” diye konuştu.

“Bir can kolay yetişmiyor”

Emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü karşısında vatandaşları bilgilendirmede bulunduklarını söyleyen Vali Hasan Şıldak, “Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemi, trafikteki hayat kurtarıcı rolü konusunda bilgilendirmede bulunduk. Broşürlerimiz, çeşitli bilgilendirici materyalimiz de yine vatandaşımıza sunuldu. Şunu belirtmek isterim; ilimizde de çok ciddi sayıda trafik kazası yaşıyoruz ve bu kazalar maalesef kimi zaman maddi hasarlı ve yaralanmalı olmakla kalmıyor can kayıplarını da büyük ölçüde maalesef yaşıyoruz. Bir hayat, bir can kolay yetişmiyor ve bir insan hayatının sona ermesi de bu kadar kolay olmaması gerekir. İşte bu emniyet kemeri gerçekten yaralanmalı kazalarda yüzde 60 gibi, ölümlü kazalarda da yüzde 45 gibi bir oranda insanların hayatını koruyor. Çünkü emniyet kemeri araçtan fırlamayı ve darbeleri önlüyor. Yaptığımız uygulamada bir bayan sürücümüz “ben bir kaza yaşadım ve bu kazada emniyet kemeri sayesinde araçtan fırlamadım, kurtuldum” dedi. Bu çok önemli bir cümle. Bu tecrübeyi yaşayan bilir, tam tersini yaşayanlar da bunu çok iyi bilir. Lütfen emniyet kemeri diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kendi kendimizi denetleyeceğiz”

Trafik kurallarının uygulanması konusunda vatandaşların kendi denetimini kendi yapmaları gerektiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, “Artık sadece sürücü değil, araçtaki herkesin; sadece ön koltuktakiler değil, arka koltukta oturanlar, otobüsteki bütün yolcular emniyet kemeri kullanması gerekiyor. Bu hem bir zorunluluk hem de vicdanen bir sorumluluk. Kendimize ve sevdiklerimize hayatı zehir etmemek, üzücü hadiseler yaşamamak için buna çok önem veriyoruz. Her vatandaşımızı trafik polisimizin, emniyet, jandarma trafik birimimizin denetlemesi gerekmez. Kendi kendimizi denetleyeceğiz, bilinçleneceğiz, toplum olarak trafik konusunda açık daha iyi hedeflerimiz olsun istiyoruz. Emniyet kemeri bunlardan sadece bir tanesidir. Lütfen emniyet kemerine ve bütün trafik kurallarına uyalım. Bütün Balıkesirli hemşerilerimizden artık giderek trafiğin yoğunlaştığı ilimizde kurallara en küçük ihmal bile olmasın ve herkes lütfen duyarlı olsun. Hayata tutunmak için bir hareket yeterli” değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir’in en işlet caddeleri arasında yer alan Tren Garı Kavşağı’ndaki etkinliğe Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin’in yanı sıra öğrenciler katıldı.

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